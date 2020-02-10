الإعلان عن مؤتمر مصالحة سيجمع كافة الليبيين

كشف الرئيس الكونغولي ورئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيس ساسو عن إقامة مؤتمر للمصالحة يجمع أعيان القبائل والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية.

وقال ساسو خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس السلام والأمن الإفريقي بأديس أبابا إن اللجنة التحضيرية ستقرر تفاصيل مؤتمر المصالحة في وقت لاحق.

وأكد أنه تشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بشأن الحاجة إلى ضمان التنسيق الحقيقي بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن موضوع ليبيا.

وأكد الرئيس الكونغولي أن الاتحاد الأفريقي يبحث مقترحًا لتشكيل قوات أفريقية في ليبيا، ضمن مساعي الاتحاد لحل الأزمة الليبية “عبر آليات أفريقية”.

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