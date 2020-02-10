اجتماع في نالوت لحل أزمة الوقود بالبلدية

عُـقد، صباح اليوم الإثنين، اجتماعٌ بمقر شركة «نفط ليبيا»؛ لحل أزمة الوقود بمحطة 421 في بلدية نالوت.

وقال المكتب الإعلامي، التابع للمجلس البلدي نالوت، إن الاجتماع تناول وضع المحطة والإشكاليات التي تعيق عملها، فيما قدم عميد نالوت المقترحات التي من شأنها المساعدة على استئناف العمل بالمحطة، مشددًا على وقوف البلدية إلى جانب الشركة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة من أجل تخفيف أزمة الوقود بالمنطقة.

وأكد حاضرو الاجتماع ضرورة تشغيل المحطة في أسرع وقت ممكن تحت إشراف ومراقبة البلدية.

وقد حضر الاجتماع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، ومسؤولون بشركة نفط ليبيا، وخالد الغول مدير منطقة غريان.

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