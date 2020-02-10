سياسي إيطالي: روما تواصل تسليح منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

10 February, 2020

أكد عضو الحزب الديمقراطي الإيطالي، ماتيو أورفيني، أن بلاده تواصل تسليح وتمويل منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا.

وبحسب وكالة نوفا قال أورفيني إن الأمم المتحدة غادرت ليبيا لأنه من المستحيل العمل في بلد في حالة حرب، مضيفًا: “نحن نواصل تسليح وتمويل أولئك الذين ينتهكون بشكل منهجي حقوق الإنسان، أولئك الذين يغتصبون ويعذبون ويقتلون”.

ودعا البرلماني الإيطالي، الحزب الديمقراطي ووفد حكومته إلى دور إيجابي في ليبيا، وعدم التغاضي مرة أخرى عن الرعب.