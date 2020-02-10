البرلمان العربي: قضية ليبيا مهمة ومحورية

وصف رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي دور البرلمان تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الليبية بالفاعل.

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه وكالة سبوتنيك حيث قال “إن القضية الليبية تعتبر إحدى القضايا الهامة والمحورية للدول العربية، حيث إن أمن واستقرار ليبيا هو أحد ركائز الأمن القومي العربي، لما تتمتع به ليبيا من موقع جغرافي هام للأمة العربية، وبما لها من ثقل اقتصادي” .

كما أضاف السلمي أن الدول العربية “تعمل مع الأطراف في ليبيا من أجل احتواء الأزمة وتذليل الصعاب من أجل الخروج من النفق المظلم والعبور من المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار”.

وجدد السلمي التأكيد على دعمهم لمسار التسوية السياسية وحقن الدماء وتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار.

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