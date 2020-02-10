مركز مكافحة الأمراض يجتمع لمتابعة منع وصول «كورونا» إلى ليبيا

اجتمعت اللجنة التسييرية والفنية التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، لمتابعة منع وصول أو انتشار فيروس «كورونا» في ليبيا.

وناقش الاجتماع خطوات تنفيذ إجراءات المركز في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكيفية توفير الاحتياجات العاجلة لتكملة خطة عمل المركز في الاستجابة للمرض.

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وعقدت اللجنة اجتماعها، ظهر اليوم، بمقر الإدارة العامة لمركز مكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس برئاسة مدير المركز بدر الدين النجار. وتركز هذه اللجنة على «متابعة وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتقليل خطر دخول فيروس كورونا البلاد».

يشار إلى أن المركز رفع حالة التأهب والاستعداد داخل المنافذ البرية والجوية والبحرية للتقليل من خطر دخول فيروس «كورونا» البلاد، من خلال مكاتب الرقابة الصحية الدولية.

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