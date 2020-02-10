مصر والسويد تبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

بحث مسؤولون من وزارة الخارجية المصرية مع مسؤولين سويديين مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفي منطقة الشرق الأوسط كما تبادلوا الرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها حرص الجانب السويدي خلال المباحثات على التعرف على رؤية مصر لمجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومستجدات الأوضاع في ليبيا والأزمة اليمنية والأوضاع في السودان وجنوب السودان والشأن السوري ومكافحة الإرهاب.

وبدورها، أكدت المسئولة السويدية “حرص بلادها على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر بما يعكس العلاقات السياسية بين البلدين واهتمام السويد بالتعاون مع مصر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، وكذلك في مجال النقل الذكي في المدن الجديدة”.

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