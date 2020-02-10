دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل شركة خدمات النظافة العامة بنغازي

بنغازي 10 فبراير 2020 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل شركة خدمات النظافة العامة، وذلك خلال اجتماع برئيسها السيد عبدالسلام المسماري.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد، سير أعمال النظافة العامة في بلدية بنغازي، وسير عمل الشركة وأبرز العراقيل التي تواجهها آليات حلحلتها لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته بتفعيل الشركة بما يكفل نقل المخلفات في مختلف مناطق المدينة وضمان نظافتها بالشكل المطلوب. (وال – بنغازي)

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