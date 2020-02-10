مؤسسة النفط تسلم مشروعات خدمية لمدينة اجدابيا

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتسليم عددا من المشاريع الخدمية الأساسية لمدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن المشاريع تتضمن توصيل مياه النهر الصناعي إلى الأحياء الشرقية بمنطقة الزويتينة لعدد 250 منزلا يقطنها 1800 مواطن وتشمل أحياء تجمع حي عائلة أجبيل، وتجمع حي عائلة العرج، وتجمع حي عائلة أقعيوي، وتجمع حي عائلة أوحيدة ، موضحا أنه أشرف على تنفيذ المشروع كلّ من مكتب مشروعات بلدية أجدابيا وشركة المياه والصرف الصحي.

كما انتهت إدارة التنمية المستدامة من تركيب عدد من المعدات الكهربائية تشمل محولات وكوابل وأعمدة خشبية، وذلك من أجل تحديث شبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال بدائرة توزيع النهر أجدابيا بعدد 18 موقعا بالمدينة، تشمل حي المطار، حي رياض الصالحين، حي المسلماني، حي دمشق،وطريق طبرق، وذلك تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء، ومكتب المشروعات ببلدية أجدابيا.

وأوضحت المؤسسة أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطبيق سياسة الجار الطيب التي تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للسكّان في المناطق المجاورة للحقول والمنشآت النفطية.