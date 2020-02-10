عقيلة صالح يضع وزراء وسفراء دول بالأردن في صورة الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين بعدد من الوزراء الأردنيين وسفراء الدولة العربية والأجنبية المعتمدين لدى الأردن وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة للمشاركة في المؤتمر العربي البرلماني.

وقال سفير ليبيا لدى الأردن، محمد البرغثي، إن رئيس مجلس النواب التقى مع عدد من سفراء الدول الصديقة، وذلك خلال عشاء أقيم على شرفه. وأضاف البرغثي، أنه دار خلال اللقاء حوار، عكس حرص الحاضرين واهتمامهم بالمسألة الليبية.

بدوره، قال عبدالحميد صافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن صالح، أوضح حقيقة الوضع الليبي وتعقيداته، وأن الأزمة بالأساس هي أزمة أمنية.

وأكد رئيس مجلس النواب، دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والميليشيات، في ظل عدم دستورية حكومة الوفاق وعدم امتلاكها أي صلاحيات لعقد أي اتفاقات.

وأضاف الصافي، أن الحوار تطرق إلى الدور السلبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية في ليبيا، وعلى رأسها تركيا، حيث أعرب رئيس مجلس النواب عن رفض مجلس النواب القاطع لأي وجود تركي في ليبيا.

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