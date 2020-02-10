البرلمان العربي: التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا تزيد الأوضاع تعقيدا

أكد رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى السعودي مشعل بن فهم السلمي، أن التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها التدخل التركي المرفوض والمدان يُزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في دولة ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

وأردف السلمي لسبوتنيك أن البرلمان العربي يدعم مسار التسوية السياسية في ليبيا ويقف بجانب الشعب الليبي من أجل حقن دمائه وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

وأضاف السلمي أن البرلمان العربي أصدر عددا من القرارات لدعم الشعب الليبي موضحا أن أول تحرك عربي كان لحماية الأموال الليبية المُجمدة لدى بريطانيا من قبل البرلمان العربي.

وأردف أن البرلمان العربي أصدر في جلسته التي عقدها في شهر يوليو 2018 بالقاهرة قراراً بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني، والذي يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المُجمدة لدى بريطانيا، لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وتابع: كما صدر قرار من البرلمان العربي في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 3 أكتوبر 2018، بشأن دعم المسار السياسي في دولة ليبيا الذي صدر بعد تصديق مجلس النواب الليبي على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة ليبيا.

وتابع:وجهت بصفتي رئيساً للبرلمان العربي نداءاً لجميع الأطراف الليبية بتاريخ 19 يونيو 2019، خلال انعقاد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي في القاهرة، ناشدتهم فيها باسم الدين وباسم الأخوة وباسم العروبة بتغليب منهج الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح، صوناً للدماء الزكية التي تراق كل يوم على أرض ليبيا، وحفاظاً على وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها، وتجنيب الشعب الليبي مزيداً من المعاناة، وأن حل الأزمة لا يكون إلا حلاً سلمياً، يتفقُ عليه جميع الأطراف الليبية دون إقصاءٍ لأي طرف، ورفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأشار إلى صدور قرار منالبرلمان العربي في جلسته التي عقدت بالقاهرة في 31 أكتوبر 2019، بشأن دعم العملية السياسية في ليبيا، والذي جدد مناشدة رئيس البرلمان العربي، في جلسة البرلمان العربي بتاريخ 19 يونيو 2019، وأكد دعم البرلمان العربي التام لمسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسويةٍ توافقية وشاملة تستوعب كافة الأطراف السياسية الليبية.

وأوضح سلمي أن البرلمان العربي عقد جلسته الأخيرة بتاريخ 15 يناير 2020، والتي حضرها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وألقى كلمة في افتتاحها وشرح تطورات الموقف الليبي، وصدر عن هذه الجلسة قرار البرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في والذي أكد على رفض قرار البرلمان التركي، بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا الصادر بتاريخ 2 يناير 2020، معتبرا هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتحدياً خطيراً لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، وتعدياً سافراً على سيادة واستقلال دولة ليبيا، ويُعمق الصراع ويُهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الجغرافي ومنطقة البحر المتوسط، ويُعد أحد معوقات التوافق السياسي في ليبيا.

وتحدث سلمي عن حل الأزمة الليبية مؤكدا أنهلا يمكن أن يكون إلا حلا سياسياً ليبيا خالصا، دون تدخلات خارجية دعما لطرف على حساب طرف آخر، مضيفا: قمنا بتحركات ودور حقيقي لدعم مسار الحل السياسي في ليبيا.

وتابع: التقيت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكثر من مرةكما التقيت وزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وكذلك مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي، مضيفا عكست مواقف البرلمان العربي وقراراته والبيانات التي صدرت عنه منطلقات البرلمان العربي في تعامله ومتابعته لحالة عدم الاستقرار في ليبيا مساندة التسوية السياسية والحوار، لوأد النزاع، وحفظ الأنفس، وبما يضمن وحدة وسلامة ليبيا.