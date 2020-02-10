العريبي: الحكومة توافق على صرف المنحة المنزلية لذوي الهمم

قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية في اجتماعه الأول للعام 2020 في مدينة بنغازي الموافقة على صرف المنحة المنزلية المستحقة لذوي الهمم التابعين لصندوق التضامن الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي إن الحكومة قررت أيضا تشكيل لجنة لتنظيم دخول العمالة الوفادة والعمالة المقيمة في ليبيا مؤكدا أنه ستبدأ خلال الأسبوع القادم حملة لجباية رسوم الكهرباء من ممارسي الأنشطة الاقتصادية المختلفةوذلك عن طريق وزارة الداخلية والهيئة العامة للكهرباءكما تم اعتماد محضر الترسية الخاص بمحطة كهرباء غرب بنغازي ليبدأ تنفيذها بقيمة تتجاوز مليار دولار وأيضا إضافة وحدات كهربائية بمحطة درنة لحل مشكلة نقص التيار الكهربائي في مناطق الجبل الأخضر.

وأوضح العريبي أنه تمت الموافقة على ترقية ضابط بالهيئات القضائية.

وأشار العريبي إلى أن الشركات المتعثرة مثل شركة الأشغال العامة غير ممولة من الميزانية العامة للدولة وإنما يتم سداد مرتبات العاملين فيها من الأعمال التي تتحصل عليها من المؤسسات التابعة للدولة مشيرا إلى أنه تم تكليف وزارة المالية بإعداد رد حول ما هي الشركات المتعثرة وكيف تقوم الحكومة بسد العجز المالي عن السنوات السابقة