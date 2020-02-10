الجروشي :برنامج الإصلاح الاقتصادي يثير مخاوف الدول الراعية للإخوان

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي اليوم، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي المنعقد في القاهرة يثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم الإخوان، من ضياع هيمنتها ونفوذها على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلا عن كبح جماحها في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية.

وأضاف الجروشي أن أي إصلاح للاقتصاد الليبي لا بد أن يرتكز على عدة قواعد، أولها تغيير رؤساء المصرف المركزي ومؤسسة النفط وهيئة الاستثمارات الخارجية، ثم نقل مقار هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق سيطرة مليشيات الفساد، يلي ذلك إصلاح وإعادة هيكلة إدارات هذه المؤسسات، مشددا على أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد الليبي دون هذه المرتكزات الثلاث.

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