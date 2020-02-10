قيادي سوري: تركيا أصبحت تشكل خطرا على الشرق الأوسط

قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني بشمال سوريا سنحريب برصوم، إن تركيا أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنها أرسلت مقاتلين ومرتزقة من الفصائل الإرهابية التي تدعمها في سوريا إلى الأراضي الليبية، وأن هناك الكثير من الأدلة على ذلك.

برصوم أشار في تصريحات لصحيفة الدستور المصرية إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق في ملف انتهاك تركيا لسيادة ليبيا، وأن يأخذ دوره القانوني والأخلاقي في محاسبة مثل هذه الأنظمة التي ترتكب جرائم في دول الجوار، وعلى رأسها النظام التركي.

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