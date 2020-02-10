«المركزي»: 111 مليون دينار الإيرادات السيادية في يناير ومن النفط وبيع المحروقات صفر

قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي الإيرادات السيادية لشهر يناير الماضي بلغ 111 مليون دينار، دون حساب الإيرادات النفطية التي يتحقق منها شيئا (صفر) بسبب إغلاق الموانئ النفطية وحقول الإنتاج، كذلك خلت خانة بيع المحروقات بالسوق المحلية من أية إيرادات.

وأوضح المصرف في بيان حول الإيراد والإنفاق صدر اليوم، أن الإيرادات السيادية توزعت إلى 53 مليون دينار من الضرائب، و 50 مليون دينار من رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى 8 ملايين دينار حصيلة الجمارك في الشهر نفسه.

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