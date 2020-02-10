إدارة كهرباء الجبل الأخضر تستلم شحنة جديدة من المواد الكهربائية

بنغازي-العنوان

سلّمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية اليوم الإثنين الشحنة الثانية من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع كهرباء الجبل الأخضر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، إن إدارة توزيع كهرباء الجبل الأخضر تسلمت الشحنة، التي تعتبر الثانية من نوعها.

وأفاد، أن الشحنة مكونة من كميات كبيرة من الكوابل مختلفة القدرات وكذلك عوازل ضغط عالي ومنخفض وأسلاك، والكثير من المواد التي من شأنها تساهم في حل كافة اختناقات الشبكة الكهربائية بالجبل الأخضر.