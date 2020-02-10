القادة الأفارقة يتفقون على إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا

ليبيا – قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي إن القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام الفرقاء الليبيين وقف إطلاق النار.

الشرقي شدد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وفقاً لموقع قناة”العربية” على ضرورة تنفيذ مخرجات “قمة برلين”.

وأكد على رصد مقاتلين قادمين من ليبيا في الساحل الأفريقي ومنطقة بحيرة تشاد، مشدداً على أن القادة الأفارقة يرفضون التدخلات الخارجية في ليبيا ويعملون على وقفها.

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