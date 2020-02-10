المفوضية العليا للانتخابات تبحث مجال التوعية الانتخابية للمرأة

بحثت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال الاجتماع التحضيري الأول مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمجال التوعية الانتخابية للمرأة، بحثت آلية التواصل بين المفوضية والمؤسسات.

وأوضح مدير إدارة التوعية بالمفوضية مصطفى الفرجاني، أن الاجتماع جاء لتنفيذ خطط التوعوية، مشيدا بدور المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا للمفوضية في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

من جهتها كشفت مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية إيناس الطويني أن اللقاء يهدف إلى فتح مجال التحاور والتشاور حول الأنشطة التي ستنفذ خلال العام الحالي، وأهمية التواصل مع المنظمات المعنية بالتوعية في تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية.

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