مركزي طرابلس: إيرادات النفط خلال يناير بلغت صفر

أعلن مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” أن ليبيا لم تحقق إيرادات نفطية خلال شهر يناير 2020 فيما بلغت إيرادات الضرائب 53 مليون دينار بينما إيرادات الجمارك 8 مليون دينار.

وأوضح المصرف في نشرته الشهرية أنه لم يجري تحقيق أية إيرادات من بنود الاتصالات، المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي، إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي فيما بلغت (رسوم الخدمات وإيرادات أخرى) 50 مليون دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية السيادية 111 مليون دينار بينما بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 2.319 مليار دينار.