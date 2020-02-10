مالية الوفاق توضح أسباب التأخير والتعثر في إجراء صرف مرتبات شهر يناير الماضي

ليبيا – أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق قيامها بكافة واجباتها القانونية ومسؤلياتها بإحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يناير الماضي إلى مصرف ليبيا المركزي منذ تاريخ الـ23يناير.

الوزارة وفي بياناً لها أمس الأحد قالت إنها لاتزال تنتظر قيام المصرف بإجراءات التنفيذ أو عقد لقاء لمناقشة أي إشكال يعيق التنفيذ،موضحةً أن سبب التأخير في ذلك يرجع لإنشغالات محافظ مصرف ليبيا المركزي الخارجية.

وأضافت أنها تلقت كم هائل من التساؤلات والإستفسارات عبر البريد الإلكتروني وصفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب التأخير والتعثر في إجراء صرف مرتبات شهر يناير الماضي رغم قرب إنتصاف شهر فبراير كما حملت تلك التساؤلات بين طياتها التذكير بمعاناة عدد كبير من الموظفين الذين يعانون مرار النزوح والتهجير نتيجة الأحداث التي تشهدها العاصمة وضواحيها،معربة عن أملها بأن تكون هناك إستجابة سريعة من قبل المصرف .

وفي هذا الصدد فأن حكومة الوفاق الوطني وعبر وزارة المالية

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