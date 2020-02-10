المصرف المركزي: الإنفاق على المرتبات والتنمية شهر يناير بلغ صفر

أعلن مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” أن الإنفاق على البابين الأول “المرتبات” والثالث “التنمية” بلغ صفر.

وأوضح المصرف في نشرته الشهرية أن الإنفاق على الباب الثاني “نفقات تسيرية بلغ 5 مليون دينار بينما بلغ الإنفاق على الباب الرابع “الدعم” 95 مليون دينار بإجمالي 100 مليون دينار.

وأعلن المصرف أن ليبيا لم تحقق إيرادات نفطية خلال شهر يناير 2020 فيما بلغت إيرادات الضرائب 53 مليون دينار بينما إيرادات الجمارك 8 مليون دينار.

وأوضح المصرف أنه لم يجري تحقيق أية إيرادات من بنود الاتصالات، المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي، إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي فيما بلغت (رسوم الخدمات وإيرادات أخرى) 50 مليون دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية السيادية 111 مليون دينار بينما بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 2.319 مليار دينار.

ودعا المصر إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورا حيث ترتب على إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهر يناير 2020 خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار بالإضافة للخسائر غير المباشرة وحذر المصرف من أن استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية.

وأشار المصرف إلى أنه لم يتم اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 رغم مطالبات مصرف ليبيا المركزي المتكررة منذ سبتمبر 2019 موضحا أن المصرف قدم مقترحا للترتيبات المالية 2020 آخذا بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضح المصرف أن مبيعات النفط عن شهر ديسمبر 2019 وردت شهر يناير بمبلغ وقدره 2.471 مليار دينار.