تنفيذ مشاريع خدمية في أجدابيا وجوارها

في إطار التزامها بتطبيق سياسة “الجار الطيب”، سلّمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مشاريع خدمية أساسية إلى مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها.

وقالت المؤسسة في بيان، إن المشاريع تتضمّن توصيل مياه النهر الصناعي إلى الأحياء الشرقية بمنطقة الزويتينة لعدد 250 منزلا يقطنها 1800 مواطن، وتشمل أحياء تجمع حي عائلة أجبيل، وتجمع حي عائلة العرج، وتجمع حي عائلة أقعيوي، وتجمع حي عائلة أوحيدة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا المشروع أشرف على تنفيذه كلّ من مكتب مشروعات بلدية أجدابيا وشركة المياه والصرف الصحي، لافتة إلى أن التسليم تم نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت أن إدارة التنمية المستدامة انتهت من تركيب عدد من المعدات الكهربائية تشمل محولات وكوابل وأعمدة خشبية، وذلك من أجل تحديث شبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال بدائرة توزيع النهر أجدابيا بعدد 18 موقعا بالمدينة، تشمل حي المطار، حي رياض الصالحين، حي المسلماني، حي دمشق وطريق طبرق، حيث أشرف على تنفيذ هذا المشروع الشركة العامة للكهرباء، ومكتب المشروعات ببلدية أجدابيا.

يشار إلى أن سياسة “الجار الطيب” التي تنتهجها “الوطنية للنفط” تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للسكّان في المناطق المجاورة للحقول والمنشآت النفطية.

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