دعا رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين كافة الأطراف الليبية إلى تغليب خطاب المصالحة، وصولا إلى توحيد مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن خطاب العنف والكراهية والتفرقة سيتسبب في شرخ في النسيج الاجتماعي للمجتمع.

وقال الثني خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام الحالي إن “ليبيا تحتاج لوقفة جادة من كل الأطراف لحل هذا الصراع الذي استمر ونتج عنه سقوط أرواح كثيرة من الليبيين”، معربا عن أمله في أن ينتهي هذا الصراع ويعود الأمن والأمان إلى ليبيا وأن يكون العام 2020 ميلادي عام خير على ليبيا الواحدة والموحدة تحت حكومة وقيادة واحدة.

واعتبر الثني أن ليبيا تحتاج إلى وقفة جادة من كل الأطراف، لأن الليبيين أشقاء وأخوة، منتقدا خطاب التصعيد والكراهية الذي ينشره البعض، إضافة إلى عدد من المحاطات الفضائية.

وعقد مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الاثنين اجتماعه العادي الاول للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي برئاسة الثني.