عماري: نتطلع للاستفادة من خبرة الصليب الأحمر في معالجة الأوضاع الإنسانية

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “بيتر ماورير” والوفد المرافق له اليوم الاثنين أوجه التعاون بين ليبيا والصليب الأحمر والسبل الكفيلة بتطويره.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن زايد أعرب خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء عن تطلعه للاستفادة من خبرة الصليب الأحمر في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات، والصعوبات التي تعيق عمل اللجنة وكيفية تذليلها.

وجرى خلال اللقاء استعراض نشاطات المنظمة خلال الفترة الماضية، وعبر عماري عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين مؤكدا حرص المجلس الرئاسي تقديم الدعم والتعاون من أجل إنجاح عمل الصليب الدولي في ليبيا.