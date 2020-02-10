وزارة العمل تكشف بالأرقام أوضاع فائض الملاك الوظيفي

قدم مدير إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري بوزارة العمل عبدالناصر بربه توضيحاً للموقف الفعلي لدفعات فائض الملاكات الوظيفية بأنه في (الدفعة الأولى) تم سحب جميع شهائد الدفع الأخير وتجهيزها واعتمادها وتسليمها إلى مكاتب العمل والتأهيل بعدد (40638) .

وأضاف بحسب وزارة العمل أنه تم إحالة (الدفعة الثانية) عددها (20413) بعد سحب جميع شهائد الدفع الأخير وتجهيزها واعتمادها وتسليمها إلى مكاتب العمل والتأهيل أما (الدفعة الثالثة) فإن عدد ما تم إحالته (7206) كما تم سحب جميع شهائد الدفع الأخير وتجهيزها واعتمادها وتسليمها إلى مكاتب العمل والتأهيل.

وبحسب بربه فقد بلغ عدد ما تم إحالته بموجب (الدفعة الرابعة) (3199) كما تم سحب جميع شهائد الدفع الأخير وتجهيزها واعتمادها وتسليمها إلى مكاتب العمل والتأهيل وأحيل في (الدفعة الخامسة) عدد (1428) وتم سحب جميع شهائد الدفع الأخير وتجهيزها واعتمادها وتسليمها إلى مكاتب العمل والتأهيل.

وأضاف بربه أن (الدفعة السادسة) شملت إحالة عدد (2305) إلى وزارة المالية ولم يتم إحالة مرتباتهم إلى مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق فيما شملت (الدفعة السابعة ) عدد (637) تم إحالتها إلى وزارة المالية ولم يتم إحالة مرتباتهم إلى مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.

وأوضح بربه أن إجمالي الدفعات الأربعة التي تم تنفيذها وإحالتها إلى مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بلغت ( 40638) محال موضحا أنه يوجد عدد (1562) تم تغيير مسارهم إلى جهات عمل جديدة في شهر 03/2018م ويستحقون المرتبات السابقة لتغيير المسار وهي شهري يناير وفبراير.

وأضاف يوجد عدد (1631) تم تغيير مسارهم إلى جهات عمل جديدة في شهر 06/2018 ويستحقون المرتبات لتغيير المسار وهي 6 أشهر (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، لسنة 2018 م ).

وأفاد بربه بوجود عدد (841) تم الإفراج عنهم بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية ولم تحال مخصصاتهم المالية إلى الوزارة أو إلى مكاتب العمل وتم فرز الذين تم على مناطقهم وإدراجهم بالدفعات السادسة والسابعة وجاري العمل على إتمام باقي الإجراءات .

وأردف أنه يوجد عدد (150) أحيلت مرتباتهم بقيم أقل من الحد الأدنى للمرتبات وأن مرتباتهم مازالت بالقيم القديمة أي قبل زيادة المرتبات لافتا إلى وجود عدد (89) وصلوا سن التقاعد وتم الإفراج عن مرتباتهم مؤخراً ويستحقون المرتبات قبل إحالتهم لصندوق التقاعد كما يوجد عدد (33) بدون الرقم الوطني (أجانب وزوجات الليبيين ) وتم الإفراج عن مرتباتهم حتى نهاية سنة 2017 م وتم إحالتهم ضمن الدفعات السابقة ولم يتم توزيعهم او صرف مرتباتهم.

وأردف أنه يوجد عدد (10) لم يصرف لهم الرقم الوطني (ولهم أرقام إدارية) وتم الإفراج عن مرتباتهم حتى نهاية سنة 2017 م وتم إحالتهم ضمن الدفعات السابقة ولم يتم توزيعهم أو صرف مرتباتهم إلى جانب وجود عدد (200) تم صدور قرارات استقالة بخصوصهم عن سنة (2018) ولديهم مستحقات عن اشهر مختلفة .