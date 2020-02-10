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القمة الإفريقية: هل حل النزاعات المسلحة ممكن؟

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قمة إفريقية تجمع زعماء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت شعار ”إسكات الأسلحة” حيث يعالجون النزاعات المسلحة وعلى رأسها الملف الليبي. المزيد مع توفيق مجيد، موفد فرانس24 إلي أديس أبابا. 

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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