القمة الإفريقية: هل حل النزاعات المسلحة ممكن؟

قمة إفريقية تجمع زعماء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت شعار ”إسكات الأسلحة” حيث يعالجون النزاعات المسلحة وعلى رأسها الملف الليبي. المزيد مع توفيق مجيد، موفد فرانس24 إلي أديس أبابا.
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