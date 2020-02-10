ليبيا الأحرار: وفد الوفاق اشترط في محادثات جنيف انسحاب قوات الجيش من طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر مطلع، أن وفد حكومة الوفاق المشارك في محادثات اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، قد اشترط انسحاب قوات الجيش الليبي إلى مواقعهم ما قبل يوم الرابع من أبريل الماضي.

وقال المصدر بحسب ما نقلت قناة ليبيا الأحرار، إن المفاوضات لم تكن مباشرة بين وفدي لجنة 5+5، موضحا أن وفد حكومة الوفاق رفض طلبين من المبعوث الأممي غسان سلامة وآخر من وفد حفتر لمقابلتهم والتفاوض معهم مباشرة.

واختتمت مساء السبت الجولة الاولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللجنة العسكرية الممثلة عن حكومة الوفاق وعن القيادة العامة للجيش الوطني 5+5 ستجتمع في جولة أخرى بجنيف في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وقالت البعثة في بيان لها السبت بشأن نتائج محادثات اللجنة، إنها اتفقت على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، وأهمية استمرار هدنة 12 يناير واحترامها وتجنب خرقها، وإن كلا الطرفين يدعمان العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين.

وأضاف البيان أن كلا الطرفين متوافقان على ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الاراضي الليبية.

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