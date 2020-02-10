قمة أديس أبابا تؤكد على أهمية الدور الإفريقي في حل الأزمة الليبية

أكد الاتحاد الإفريقي في ختام القمة التي عقدت في أديس أبابا على أهمية دفع جهود السلام في ليبيا، مشددا على رغبة الاتحاد في لعب دور أكبر في حل الأزمات الدائرة بالقارة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي، إن الاتحاد مستعد لإحياء عملية السلام المتعثرة في ليبيا والتي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة عمل المنظمتين يدا بيد لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف شرقي أن الاتحاد الإفريقي يمكن أن يدعم السلام في حال التوقيع على اتفاق بذلك، مشيرا إلى أن الاتحاد يرغب في المشاركة في بعثة مراقبة لضمان احترام أي اتفاق في ليبيا.

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