العقوري يحذر من أزمة جديدة ويؤكد أن البعثة الأممية تتصرف بمفردها

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إن المسار العسكري من مهام المؤسسة العسكرية، وإنه يمضي بشكل إيجابي بحسب تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأضاف العقوري في تصريحاته لسبوتنيك الروسية أن المسار الاقتصادي يثير عدة تساؤلات، خاصة أن البعثة الأممية لم تكشف عن آلية اختيار الأشخاص الذين شاركوا بالاجتماعات، مؤكدا أن ليبيا تعاني من المركزية خاصة فيما يتعلق بتوزيع الثروة، ومعتبرا عدم وضوح الآلية التي اختير على أساسها أعضاء اللجنة الاقتصادية مأخذا على البعثة الأممية.

وعلق العقوري على نهج البعثة الأممية بشأن اختيار لجنة الأربعين باعتباره مجحفا بحق المجلس، مشيرا إلى أن اختيار أربعة عشر شخصا للمشاركة في حوار جنيف يشوبه الغموض لعدم الإعلان عن آلية اختيارهم.

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