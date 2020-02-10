سيالة يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للالتزام بنزع السلاح النووي

دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للالتزام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه نزع السلاح النووي وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأكد سيالة أمام مؤتمر فيينا للأمن النووي التزام ليبيا بكافة المعاهدات والاتفاقيات للحد من انتشار السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق. وحث سيالة الدول غير المنضمة لاتفاقيات الحد من انتشار السلاح النووي إلى سرعة الانضمام والتوقيع على كافة الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

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