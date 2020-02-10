الجيش الوطني يقصف قوات الوفاق في أبوقرين

قصف سلاح الجو التابع للجيش الوطني، اليوم الاثنين، أهدافا متحركة لقوات الوفاق في منطقة أبوقرين جنوب مصراتة.

ونفذ سلاح الجو 3 غارات جوية وصفت بـ”العنيفة والدقيقة” تسببت في تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لقوات الوفاق التي تحركت قبل أيام من مصراتة نحو مناطق زمزم والجفرة والوشكة والهيشة وأبوقرين على بعد 100 كم من وسط المدينة، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش الوطني على المنطقة.

وتأتي هذه التحركات العسكرية في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، وقالت إن الطرفين متوافقان بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها.

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