مفوض السلم والأمن الأفريقي: اتفاق على إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي، إن “القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام الفرقاء الليبيين وقف إطلاق النار”.

وشدد الشرقي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة تنفيذ مخرجات قمة برلين، مؤكدا “رصد مقاتلين قادمين من ليبيا في الساحل الأفريقي ومنطقة بحيرة تشاد”.

كما أكد الشرقي، على “أن القادة الأفارقة يرفضون التدخلات الخارجية في ليبيا ويعملون على وقفها”، على حد قوله.

واحتضنت أديس ابابا أعمال قمة الاتحاد الأفريقي التي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء وزراء فلسطين وكندا والنرويج والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، قد شدد خلال افتتاح القمة الأفريقية بإثيوبيا أمس الأحد، على “ضرورة الحل السياسي في ليبيا”، مؤكدا أن “القارة الأفريقية بحاجة ماسة إلى الحرية”.

وأعرب فكي عن دعمه للحل في ليبيا انسجاما مع مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدا الرغبة في حل الأزمة الليبية أفريقيا وبدون تدخلات خارجية، وشدد على أن “القارة الأفريقية بحاجة ماسة إلى الحرية”، مشيرا إلى أن “التوترات في القارة الأفريقية تؤثر على الدول الأعضاء”.

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