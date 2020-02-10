واشنطن: “الميليشيات” تهدد بناء دولة قوية في ليبيا

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الاثنين، إن “الميليشيات” تمثل تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة بحسابها في “تويتر”، أشارت فيها إلى أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اجتمع اليوم بوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ولفتت السفارة إلى أن السفير “أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها”.

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