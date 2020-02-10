المريمي يدعو المجتمع الدولي للتصدي لهجمات أردوغان على ليبيا

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحى المريمي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ فعليا في تنفيذ اتفاقه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإرسال الأسلحة والصواريخ والمرتزقة عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة وميناء طرابلس، منتهكا بذلك تعهداته في اتفاق برلين بعدم التدخل العسكري في ليبيا.

وأضاف المريمي لصحيفة اليوم أن من يتابع عن كثب القضية الليبية سيجد سجلا حافلا بالتجاوزات التركية وأدلة قاطعة على تورط أنقرة بإرسال مرتزقة للحرب ضد الجيش لمنعه من استعادة سيطرته على العاصمة مضيفا لذا لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي للتصدي لهجمة أردوغان على ليبيا ومحاولته إطالة أمد الحرب لتدميرها عن طريق المرتزقة؛ لأن التدخل العسكري التركي في الشؤون الليبية يحمل دلالات مهمة وينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأردف المريمي أنه لن تنجح أي مفاوضات سياسية سواء في برلين أو جنيف للوصول إلى الحل السلمي إلا بعد إقصاء ميليشيات أردوغان من المشهد السياسي الليبي ومن العاصمة طرابلس، التي تحتضن الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وزاد المريمي لا يمكن أن نطلق على لقاءات برلين أو جنيف ومن قبلها موسكو مسارا سياسيا؛ لأنها ما زالت نقاشات وحوارات لم تسفر عن نتائج ملموسة يشعر منها المواطن الليبي بتفاؤل في إمكان التوصل لحلول ناجزة لأزمته، وفي الوقت ذاته تتمركز القوات المسلحة الليبية في مواقعها وتواصل معركتها لتطهير العاصمة طرابلس من المرتزقة والإرهابيين، كما أن الجيش مستعد بقوة لاستعادة دولة المؤسسات والقانون التي يريدها الشعب وإبعاد المتآمرين الذي يسعون للخراب وتمزيق البلاد.

وتابع: الجيش حاليا يسيطر على 90% من الأراضي الليبية، ويبعد 10 كم عن قلب العاصمة طرابلس، بينما الميليشيات في تقهقر بعدما منيت بخسائر فادحة بعد استعادة سرت والاقتراب من السيطرة على مصراتة ثم العاصمة

وأضاف المريمي أن مجلس النواب على استعداد كامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن استمرار الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في المشهد الليبي سيعرقل أي تحركات في هذا الشأن، مردفا عودة الاستقرار في ليبيا تأتي عن طريق القضاء على الإرهابيين والميليشيات المسلحة، ومن هذا المنطلق ستتوحد المؤسسات وتشكل لجنة للدستور، وتستقر الأمور وتصبح في يد البرلمان، والرئيس الذي سينتخبه الشعب.