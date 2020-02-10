باشاغا يبحث مع السفير البريطاني “التعاون الأمني”

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الاثنين، بسفير بريطانيا وشمال إيرلندا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتن، في طرابلس.

وبحسب إدراج لـ”داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، فإن الاجتماع تمت فيه مناقشة آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر عقد وكيل الوزارة خالد مازن اجتماعا موسعا بمديرية أمن جنزور، ضم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونائب المدير الأقليمي للعمليات بإفريقيا، إضافة إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا.

ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع بحث النشاطات الهادفة التي تقوم بها المنظمة في ليبيا، والتأكيد المشترك على وضع آلية تنسيقية بين الوزارة والمنظمة وتقديم المساعدات في كل المجالات والنشاطات والبرامج التي تخص الطرفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية