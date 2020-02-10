الثني يطلع على سير عمل شركة خدمات النظافة العامة في بنغازي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم مع رئيس شركة الخدمات العامة بمدينة بنغازي عبد السلام المسماري، سير عمل الشركة، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

LVO

الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، تطرق إلى سير أعمال النظافة العامة في البلدية، وأبرز العراقيل التي تواجه عمل الشركة وآليات حلحلتها لضمان سير العمل على أكمل وجه.

حيث أصدر رئيس الحكومة تعليماته بتفعيل الشركة بما يكفل نقل المخلفات في مختلف مناطق المدينة، وضمان نظافتها بالشكل المطلوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا