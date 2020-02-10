سيالة يؤكد التزام ليبيا بكافة المعاهدات والاتفاقيات للحد من انتشار السلاح النووي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للأمن النووي في فيينا، التزام ليبيا بكافة المعاهدات والاتفاقيات للحد من انتشار السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.

وقال سيال، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الإثنين، إن ليبيا اتخذت عددا من الإجراءات المتعلقة بالمواد المشعة وتزويد المؤسسات ذات الصلة بما تحتاجه في هذا المجال.

ودعا سيالة، كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه نزع السلاح النووي وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضرورة سرعة انضمام الدول غير المنضمة لاتفاقيات الحد من انتشار السلاح النووي والتوقيع على كافة الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

وأضاف وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في سياق كلمته، أن الأمن والسلم الدوليين لن يتحققا في ظل انتشار ووجود أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل، على حد قوله.

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