رئاسة الوزراء تعقد اجتماعها الأول لعام 2020 وتصدر عدة قرارات

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية الاجتماع الأول للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وقد أصدر المجلس خلال الاجتماع عدة قرارات،

من بينها الموافقة على اعتماد محضر الترسية الخاص بإنشاء محطة غرب بنغازي الاستراتيجية، والموافقة على منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة من أجل تنفيذ خط نقل الغاز بنغازي – طبرق، وكذلك إضافة وحدات غازية لمحطة درنة بهدف سد العجز في التوليد بمناطق الجبل الأخضر، كما تمت الموافقة على ترقية ضباط الهيئات القضائية من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، وفق الكشف المعد من قبل وزارة العدل.

هذا بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى في قطاعي الصحة والتعليم.

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