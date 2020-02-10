اجتماع المسار الاقتصادي يتفق على تشكيل 3 لجان لإصلاح القطاع المصرفي وتوزيع الثروات وإعادة الإعمار

قال مصدر مقرب من اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي في القاهرة، إلى «بوابة الوسط»، إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل ٣ لجان تختص الأولى بإصلاح القطاع المصرفي والقطاع الخاص، وأخرى للتوزيع العادل للثروات وثالثة لإعادة الإعمار.

واختتمت منذ قليل في القاهرة اليوم الإثنين أعمال اليوم الثاني لاجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، تحت إشراف الأمم المتحدة، ممثلة في نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها خلال أسبوعين من الآن، وفق المصدر.

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