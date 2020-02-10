مؤسسة النفط الليبية تعلن إغلاق مصفاة الزاوية غربي البلاد

بنغازي – سبوتنيك. وأكدت المؤسسة النفط الليبية في بيان صحفي، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، أنها “اضطرّت إلى إغلاق مصفاة الزاوية يوم السبت 8 شباط/

فبراير 2020، وذلك نتيجة لإقفال صمام بمنطقة الحمادة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية، مما تسببت في وقف الإنتاج بالحقل”.