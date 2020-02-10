

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 February, 2020

التقى اليوم الاثنين وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا ” يعقوب الحلو”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بأحد فنادق العاصمة طرابلس مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات الدولية في ليبيا والعاملة في ملف الهجرة غير الشرعية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين والوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها بالإضافة لعدد من المواضيع التي ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء ممثل برنامج الغذاء العالمي ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للأسكان ومدير مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ورئيس قسم متابعة مراكز الايواء بمكتب الوكيل ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوكيل ومندوب عن ادارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ومندوب عن الهيئة الليبية للإغاثة.