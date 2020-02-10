“الداخلية” توضّح بشأن الحركة بـ”رأس اجدير ووازن”

ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، أن حركة عبور المسافرين من معبري رأس اجدير ووازن الحدوديان مع تونس تسير بشكل طبيعي وسلس عبر الاتجاهين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في “فيسبوك”، إن مديرية أمن منفذ رأس جدير وجميع الأجهزة الأمنية الأخرى تبذل جهودها لتسيير الحركة المرورية وتقديم كافة أشكال المساعدة للمسافرين وتذليل كل الصعاب أمامهم.

يُشار إلى أن منفذ راس جدير قد أُغلق من الجانب الليبي في أكتوبر الماضي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، نتيجة سوء المعاملة والمماطلة في الإجراءات من قبل الجانب التونسي، قبل أن تعلن “داخلية الوفاق” في نوفمبر الماضي عن إعادة فتح المنفذ بعد التوصل إلى تفاهمات مع السلطات التونسية.

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