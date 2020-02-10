

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

10 February, 2020

طالب راديكاليو إيطاليا بتعليق مذكرة التفاهم حول المهاجرين الموقعة مع ليبيا على الفور.

وبحسب وكالة آكي أضاف سكرتير الحزب الراديكالي ماسيميليانو إيرفولينو، وأمينة صندوقه جوليا كريفيليني، في بيان الاثنين، “نحن مهتمون بمعرفة الابتكارات المهمة التي اقترحتها وزارة الخارجية الإيطالية على ليبيا لضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين، كجزء من المذكرة”.

وتابع الراديكاليان “مع مستوى العنف المتفشي في جميع أنحاء البلاد بشكل عام، طالما سيبقى الاتفاق على احتواء تدفقات الهجرة ساري المفعول، فلن تكون هناك طريقة لتجنب تعريض المهاجرين واللاجئين لخطر التعرض للأذى وسوء المعاملة”، وإذا “أرادت إيطاليا العودة لضمان الحقوق غير القابلة للمساومة لكل شخص، فعليها تعليق المذكرة على الفور”.

وذكر إيرفولينو وكريفيليني أنه “يبدو لنا أن هذه المفاوضات محاولة لإسكات من يعارض هذا الاتفاق المشين، دون تغيير مضمونه وإزاء طلب متزايد للحصول على الدعم من جانب ليبيا”، لكن “يجب أن تكون الحكومة واضحة جدًا، أن الأخطاء لا ينبغي أن تكون عندما تتعرض حياة الناس للخطر”. واختتما بالقول “لا نريد أن نكون شركاء يوم واحد أكثر”، في معاناة المهاجرين.