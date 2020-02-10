السفير الأمريكي يؤكد لباشاغا على دعم بلاده لجهود تفكيك المليشيات في ليبيا

تونس-العنوان

جددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين تأكيد دعمها لجهود تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها، مشيرة إلى أن وجودها تهديد خطير لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا.

وقالت السفارة، “إن السفير نورلاند اجتمع اليوم بوزير الداخلية باشاغا، حيث أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها”.

وأشارت السفارة إلى أن السفير الأمريكي أكد لباشاغا “أن المليشيات تمثل تهديدًا خطيرًا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا”.