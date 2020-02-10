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السفير الأمريكي يؤكد لباشاغا على دعم بلاده لجهود تفكيك المليشيات في ليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

تونس-العنوان

جددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين تأكيد دعمها لجهود تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها، مشيرة إلى أن وجودها تهديد خطير لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا.

وقالت السفارة، “إن السفير نورلاند اجتمع اليوم بوزير الداخلية باشاغا، حيث أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها”.

وأشارت السفارة إلى أن السفير الأمريكي أكد لباشاغا “أن المليشيات تمثل تهديدًا خطيرًا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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