مهرجان غات يفتح ذراعيه لُعشّاق السياحة

استقبل مهرجان غات السياحي في دورته الـ25 أعدادا غفيرة من الحضور باعتباره من أعرق المهرجانات السياحية في ليبيا.

ولم تقم فعاليات المهرجان هذه المرة في مكانه الأصلي نتيجة السيول الأخيرة التي اجتاحت مدينة غات خلال شهر يونيو من السنة الماضية إلى جانب صعوبة تهيئة الموقع القديم وتجهيزه من جديد.

لكن حتى وإن كان حجمه صغيرا فقد تم تأثيث المهرجان بسواعد أبناء غات من أجل إنجاح هذه الدورة والتسويق للسياحة الصحراوية التي تزخر بها المدينة من معالم سياحية منها جبال تادرارت أكاكوس والمدن القديمة فضلا عن التراث التاريخي.

كما تم تقديم مجموعة كبيرة من الفقرات والأنشطة المختلفة منها عروض الفروسية والأمسيات الشعرية فضلا عن عرض المنتوجات التقليدية بأنامل نسوة ساهمن في إنجاح هذا المعرض.

يشار إلى أن المهرجان حقق نجاحا كبيرا على مر السنين وبات من أهم المهرجانات في ليبيا، ويقبل عليه الزوار من كل حدب وصوب ولكن منذ العام 2011 شهد تراجعا يعود سببه إلى قلة إقبال السائحين الأجانب ودعم الدولة الذي أصبح معدوما.

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