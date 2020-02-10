“الحكومة الليبية” تصدر جملة من القرارات المهمة

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية، خلال اجتماعه العادي الأول لعام 2020 بمقر الحكومة في بنغازي، جملة من القرارات والإجراءات المهمة.

وبشأن قطاع الخدمات تمت الموافقة على تفعيل الإدارة العامة للتفتيش والقياس الخاصة بقطاع النفط وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء.

ووافقت الحكومة بقطاع الكهرباء على اعتماد محضر الترسِية الخاص بإنشاء محطة غرب بنغازي الاستراتيجية، ومنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة لإضافة وحدات غازية لمحطة درنة؛ وذلك لسد العجز في التوليد بمناطق الجبل الأخضر، والموافقة على منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة لتنفيذ خط نقل الغاز بنغازي طبرق.

كما وافقت الحكومة لوزارة الشؤون الاجتماعية على صرف المنفعة المنزلية للفئات المستفيدة منها والتابعة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وبشأن وزارة العدل، أعطت الحكومة ضوءا أخضر لترقية ضباط الهيئات القضائية من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد وفق الكشف المعد من قبل وزارة العدل.

وأقرت لوزارة التعليم تغيير مسمى كلية التربية قمينس إلى كلية الآداب والعلوم قمينس وذلك وفق المقترح المقدم من وزير التعليم، ووافقت على إنشاء كلية التمريض العام وكلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار ويكون مقرها مدينة البيضاء، كما وافقت على ترفيع المعهد العالي للمهن الطبية بنغازي إلى كلية للتقنية الطبية.

وفي القطاع الصحي، منحت الحكومة موافقتها على تحديد السقف المسموح به لعدد عقود التعاون بالمستشفيات التعليمية والقروية والمراكز المتخصصة، وتضمين إدارات الخدمات الصحية بالبلديات، والموافقة على تعديل القيمة الشهرية بعقود التعاون بالمستشفيات التعليمية والعامة والقروية والمراكز المتخصصة.

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