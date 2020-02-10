الثني يُحذر من خطاب الكراهية.. ويدعو للتسامح

انتقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الإثنين، خطاب التصعيد والكراهية، داعيا الأطراف الليبية كافة إلى تغليب خطاب المصالحة، وصولا إلى توحيد مؤسسات الدولة.

وقال الثني خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام الحالي، في بنغازي، إن خطاب العنف والكراهية والتفرقة سيتسبب في شرخ في النسيج الاجتماعي للمجتمع، مؤكدا أن “ليبيا تحتاج لوقفة جادة من كل الأطراف لحل هذا الصراع الذي استمر ونتج عنه سقوط أرواح كثيرة من الليبيين”.

وأعرب الثني عن أمله في أن ينتهي الصراع ويعود الأمن والأمان إلى ليبيا، وأن ينتهج الإعلام الخطاب العقلاني والدعوة إلى المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات.

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