القادة الأفارقة يتعهدون بدعم ليبيا في ختام قمتهم بأديس أبابا

تعهد قادة دول الاتحاد الإفريقي الإثنين في ختام قمتهم في أديس أبابا بدعم الجارة ليبيا ولعب دور أكبر في حل النزاعات في القارة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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