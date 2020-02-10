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القادة الأفارقة يتعهدون بدعم ليبيا في ختام قمتهم بأديس أبابا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تعهد قادة دول الاتحاد الإفريقي الإثنين في ختام قمتهم في أديس أبابا بدعم الجارة ليبيا ولعب دور أكبر في حل النزاعات في القارة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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