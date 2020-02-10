تفعيل حركة المرشدات بفوج كشاف ودان

جرى مؤخرا إعادة تفعيل مرشدات وزهرات بفوج كشافة ودان التابع لمفوضية الجفرة للكشافة بعد توقف لقرابة عشرين عاما ..

وقالت القائدة الكشفية نجاة محمد الحوينط نائب رئيس كشاف ومرشدات ودان بأنه خلال فترة قصيرة شرعنا في العمل والمساهمة الفعلية من خلال العمل التطوعي والاجتماعي بتنظيم عددا من المناشط الهامة مثل حملات التوعية والارشاد والزيارات الميدانية الى الرئدات في مجالات العمل المؤسساتي على مدى العقود الماضية سواء المعلمات أو الطبيبات أو قطاع التمريض وغيرهن ممن تقاعدن من العمل الرسمي ..

وأضافت بأن مرشدات فوج كشاف ودان سبقات إلى المساهمة في العمل التطوعي والانساني والدعم لكافة شرائح المجتمع وحاليا تتركز أعمالنا على المساعدة وتقديم العون للأسر النازحة الى الجفرة من مناطق تشهد توترات عسكرية من طرابلس وأبوقرين والهيشة وزمزم .. كذلك من مرزق وطرابلس .

من جانبها قالت القائدة الكشفية فاطمة محمد معتوق بأن دورات أقيمت خلال الايام الماضية لإعداد القادة من الكشافين والزهرات حيث تم إستقطاب عددا مهم من الفتيات للإنضمام للحركة الكشفية والعمل جاري لتأهيل عشرين فتاة بشكل يتماشى مع أهداف الكشافة في جميع النواحي .