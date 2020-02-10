الحرس البلدي طبرق يقوم بجولة تفتيشية على المقاصف المدرسية

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى عوض زاكي إن الجهاز قام بجولة تفقدية على عدد من المدارس وسط المدينة للاطلاع على المقاصف ومتابعة المواد الغذائية التي تباع للطلبة.

وأضاف زاكي أنه تم تفقد المقاصف من حيث الصلاحية والمواد الحافظة والمحظورة وعلى ضرورة ارتداء الزي الأبيض والتفتيش على رخص المزاولة والشهادات الصحية.

وذكر رئيس وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي أن الجولة كانت أيضًا على نظافة دورات المياه وخزانات مياه الشرب.

وأوضح زاكي أن المفتش الصحي المرافق للحملة قام بالاطلاع على قوائم الطلبة المرضى والقوائم المسجلة لحصر مرضى السكري وضعف النظر.

يشار إلى أن عدد من الشكاوى تقدم بها أولياء الأمور بخصوص المقاصف من حيث النظافة والأسعار كذلك إدارتها من قبل الوافدين الأجانب بدون شهادات صحية ورخص مزاولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24