القمة الأفريقية في أديس أبابا: هل للدول المغاربية سياسات أفريقية؟

بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا، يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه، السيد ماجد نعمة رئيس تحرير مجلة أفريك آزي والسيد عبد الرحمن مكاوي أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية للتوقف عند العلاقة بين الدول المغاربية والدول الأفريقية ولنسأل ما إذا كانت للدول المغاربية سياسات أفريقية وما إذا كان الاتحاد الأفريقي قادرا على حل النزاعات المغاربية
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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